Na ceste do Kataru si pripíšeme prvé tri body !

Slovenskí futbaloví reprezentanti odštartujú svoju kvalifikačnú cestu do Kataru na Cypre. V skupine medzi silným Chorvátskom a Ruskom sa očakáva, že práve Slováci budú miešať celkovým poradím

Analýza na zápas Cyprus vs Slovensko

Čítaj analýzu a dozvieš sa šance Slovenska v tomto zápase, kvalitu reprezentantov Cyprusu a predpokladanú zostavu „sokolov.“

Tréner Tarkovič prešiel skúškou, dostal Slovensko na Európsky šampionát. Teraz ho však čaká veľmi ťažký rok, kde absolvujeme kompletnú kvalifikáciu v smotánke Ruska a Chorvátska. Problémy s pandémiou stále trvajú a tak tréneri majú čo robiť aby zložili súpisky pre otváracie zápasy kvalifikácie. Slovensko nie je výnimkou, problémy v nominácii nastali, nečakaná strata kapitána Hamšíka, hráči hrajúci v Nemecku dostali výnimku len na jeden reprezentačný duel. Zranenie nevýrazného Lobotku pre nás stratou nie je, Weiss, ktorý dokáže zmeniť stav zápasu bude určite chýbať.

Pri pohľade na nomináciu, môžeme konštatovať, že kvalita tímu je rozhodne vyššia než tomu bolo v barážových dueloch v novembri. Je to kvôli jednému aspektu a tým je herná vyťaženosť a konkurencia na každom poste. Kapitán z Goteborgu bude chýbať, ale je čas s tým pracovať. Brankár Rodák, hrdina z baráže nám nepomôže v prvom zápase pre zranený malíček. Jednotka Newcastle Dúbravka začal chytať v Anglickej PL pravidelne, keď absentoval kvôli zraneniu členka a dokonale ho nahradil Darlow. Obrana reprezentácie disponuje vysokou zápasovou vyťaženosťou, Škriniar je v top forme, Hubočan hráva pravidelne, Hancko po ťažkom roku opäť v základe Sparty, Šatka udomácnený v Poľsku, Pekarík vypadol zo zostavy v posledných piatich kolách Bundesligy.

V strede poľa stavíme na Kucku na osvedčeného reprezentanta z Parmy. Okolo ostatných hráčov v strede sa vynárajú otázniky, ktorý z nich je v najlepšej forme. Hrošovský, Bénes, Hromada - top hráči, ktorí vo svojich kluboch pravidelne podávajú skvelé výkony. V útoku očakávame v prvom zápase Dudu, ktorý tam alternoval aj baráži a odvádzal kus kvalitnej práce. Problémy máme na krídle, Mak sa bude musieť zhostiť úlohy lídra, Rusnák je herne nevyťažený, pretože liga v USA nezačala a od novembra nehral. Preto volíme ako správnu alternatívu Tomáša Suslova z Groningenu.

Cyprus, tím, ktorý môže iba prekvapiť

Od Cyperčanov, sa neočakáva postup, logicky ich čakajú zápasy v kvalifikácii a lige národov. Pre každého Cyperčana je česť hrať za národný tím, je to tím zložený z prevažne domácej a Gréckej ligy. Z posledných 10 zápasov vyhrali iba raz a 8krát prehrali. V kvalifikácii na Euro sa stretli v spoločnosti Ruska a Belgicka, pripísali si však iba vysoké prehry. V 10tich zápasoch inkasovali až 20 gólov čo je v priemere 2 góly na zápas. Hrozivú bilanciu majú v útoku, ich najlepší útočníci hrajú v slabších kluboch z Cyperskej ligy, strelili teda iba 15 gólov. Ak nerátame výhry nad Outsiderom zo San marína (5:0 a 5:1) a Kazachstanu tak silnejším tímom strelili iba tri góly. Vo vzájomných zápasoch je to 2:2 ale v ostrých kvalifikačných dueloch vedieme 2:0 so skóre 9:2

Predpoveď : Slovensko si ide na Cyprus pre tri body, pre povinné tri body, kde budeme favoritom. Očakávame zatiahnutú obranu súpera 5-4-1 založenú na rýchlych brejkoch, ktoré naša obrana postráži. Výhra rozdielom triedy poslúži ako dobrý úvod kvalifikácie.

CYP 0:3 SVK

PREDPOKLADANÁ ZOSTAVA

DÚBRAVKA

HUBOČAN – ŠKRINIAR- ŠATKA – PEKARÍK

HROŠOVSKÝ

BÉNES – KUCKA

MAK- DUDA - SUSLOV

Čo vaša základná jedenástka ? Predpovede ?

Roby